Сеута впала: нелегали грабують магазини, лізуть в квартири і чіпляються до жінок, - ЗМІ

За останніми оцінками, в місто із населенням близько 80 тисяч осіб проникло до 60 тисяч африканців.

Іспанське місто Сеута переживає різке загострення міграційної кризи після масового прибуття людей із Марокко морем. Видання EL ESPAÑOL повідомляє, що через переповнення офіційних притулків у місті частина нелегальних мігрантів почали самовільно займати порожні житлові будинки.

За даними видання, вночі в Сеуті не залишилося вільних місць для ночівлі, через що окремі групи мігрантів почали проникати до житлових будинків. За даними джерел видання в полціїі, такі випадки були зафіксовані в районі Барріо-дель-Прінсіпе та Лома-Кольменар. Видання також опублікувало відеозаписи, на яких, як стверджується, видно, як натовп виламує двері будинку, а в іншому випадку чоловік за допомогою молотка та ударів ногами розбиває вікно квартири, після чого до неї починають підійматися люди.

Як зазначає EL ESPAÑOL із посиланням на джерела в поліції, Міністерство внутрішніх справ Іспанії оцінює кількість нелегалів, які проникли в місто протягом четверга і п'ятниці, приблизно у 50 тисяч осіб. Через це населення міста фактично збільшилося на понад 50%.

Відео дня

Видання також повідомляє, що правоохоронці всю ніч працювали у надзвичайному режимі. Поліція, Цивільна гвардія та місцева поліція реагували на численні виклики, пов'язані переважно із сутичками між групами мігрантів, а також між мігрантами та місцевими жителями.

"Ми працюємо у подвійну зміну і не встигаємо відповідати на всі виклики", - зізнався співрозмовник газети.

За інформацією EL ESPAÑOL, напружена ситуація позначилася і на роботі місцевого бізнесу. Багато магазинів не відкрилися через побоювання можливих пограбувань. Видання також згадує про щонайменше один підтверджений випадок крадіжки особистих речей.

Водночас інше іспанське видання – La Gaceta – повідомляє із посиланням на співробітників правоохоронних органів, що, окрім випадків незаконного зайняття житла, у місті були зафіксовані крадіжки у торговельних закладах, а також прояви агресії та ворожості щодо місцевих жителів, особливо жінок.

Крім того, La Gaceta пише, що влада Сеути оцінює кількість нелегальних мігрантів, які прибули до міста, вже приблизно у 60 тисяч осіб, що перевищує попередні оцінки Міністерства внутрішніх справ Іспанії. Видання також із посиланням на представників силових структур повідомляє про побоювання щодо можливого проникнення серед мігрантів радикально налаштованих осіб або учасників організованих груп, через що правоохоронці закликають терміново посилити розвідувальні підрозділи, ідентифікаційні заходи та контроль на кордоні.

Країни ЄС реагують на кризу в Сеуті

Як повідомляє Reuters, на тлі міграційної кризи в місті Сеута Італія оголосила, що призупиняє дію Шенгенської угоди ЄС з Іспанією про вільний кордон.

Італія не має сухопутного кордону з Іспанією, але цей захід вплине зокрема на подорожі між країнами літаком та кораблями. Іспанці все ще зможуть потрапити в Італії, але їм доведеться проходити стандартну прикордонну процедуру ідентифікації особи.

Крім того, в Римі заявили, що вже домовилися з Парижем посилити контроль на франко-італійському сухопутному кордоні, щоб не допустити переміщення нелегалів суходолом.

За даними Politico, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс наказав посилити контроль на кордоні з Іспанією через побоювання, що тисячі мігрантів, які проникли до іспанського ексклаву Сеута, зможуть безперешкодно подорожувати по всій Шенгенській зоні.

Як повідомляє DW, про можливість закриття кордонів також заявив канцлер Австрії Крістіан Штокер. Крім того, глава МВС Фінляндії Марі Рантанен закликала тимчасово виключити Іспанію із Шенгену через те, що вона "повністю провалила захист зовнішніх кордонів Шенгенської зони від вторгнення".

Криза в Сеуті

Як писав УНІАН, до іспанського анклаву Сеута за один день увірвалися десятки тисяч мігрантів із Марокко, що спричинило хаос у місті та перетворило ситуацію на гуманітарну кризу. Вулиці, парки й пляжі заповнили люди, які перепливали кордон по воді або обходили дамбу, а влада назвала ситуацію надзвичайною національного масштабу.

Події відбулися після рішення Верховного суду Іспанії, який заборонив автоматично повертати нелегалів, що викликало критику правих партій. За оцінками МВС, лише за 24 години до анклаву потрапили близько 49 тисяч осіб, щонайменше 19 загинули. Країни ЄС вже почали погрожувати переглянути режим відкритих кордонів на тлі кризи в Сеуті.

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