За словами Пєскова, "дуже багато людей закликають Путіна балотуватися, це впадає у вічі".

Чинний президент Росії Володимир Путін повідомить про своє рішення щодо участі у майбутніх президентських виборах, "коли вважатиме за потрібне". Про це заявив його речник Дмитро Пєсков, інформує РІА "Новини".

За його словами, Путін "спирається на підтримку людей, переслідуючи головний інтерес - підвищення рівня життя".

"Дуже багато людей закликають Путіна балотуватися, це впадає у вічі", - зазначив Пєсков.

Тим часом стало відомо, що вибори президента Росії триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова. Такий формат уже стає традиційним для виборчої системи країни-агресора. Вперше триденне голосування було застосовано під час пандемії для забезпечення безпеки громадян.

"І далі, коли ми почали пропонувати застосовувати вже на інших виборах, ми однозначно зрозуміли, впевнені, і це підтверджено різними джерелами, що більшості виборців цей формат голосування припав до душі", - сказала російська чиновниця.

Вибори президента РФ - останні новини

В Росії визначилися з датою проведення наступних виборів президента. Вони відбудуться 17 березня 2024 року. Відповідне рішення у четвер, 7 грудня, ухвалила Рада федерації країни-агресора.

Згідно з нормами російського законодавства, вибори президента РФ призначаються не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування.

Між тим чинний російський лідер Володимир Путін ще не оголошував про намір балотуватися. При цьому Кремль уже активно готується до його переобрання.

Вас також можуть зацікавити новини: