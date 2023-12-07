Девід Кемерон закликав Конгрес США надати Україні "вкрай необхідну" допомогу.

Світу потрібно зосередитися на війні РФ проти України, незважаючи на загострення у секторі Газа, в іншому разі російський лідер Володимир Путін "повернеться за добавкою". Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

Він зазначив, що війна Росії проти України - це "боротьба нашого покоління", яка несе загрозу безпеці на всьому європейському континенті.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги США радітимуть", - вважає дипломат.

При цьому Кемерон не погоджується з думкою про те, що Сполучені Штати будуть розглядатися як менш надійний союзник у випадку, якщо Конгрес не підтримає надання багатомільярдного безпекового пакету допомоги, який включає підтримку України. За словами Кемерона, ці гроші "вкрай необхідні" Києву, втім вирішення цього питання "ускладнюється політикою".

Військова підтримка Великої Британії України

Напередодні Велика Британія оголосила про нову допомогу Україні. Про це під час свого візиту до Сполучених Штатів оголосив міністр закордонних справ Королівства Девід Кемерон.

Раніше УНІАН повідомляв, що Велика Британія оголосила про новий пакет "зимової" допомоги Україні. Загальний обсяг фінансування становитиме майже 47 мільйонів доларів.

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