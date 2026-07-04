У Кремлі відповіли, чому зустрічі Зеленського і Путіна у Костянтинівці не буде

Пєсков вкотре повторив, що Путін нібито готовий зустрічатися з українським президентом.

Після російських заяв про захоплення Костянтинівки президент України Володимир Зеленський зіронізував, що російському правителю Володимиру Путіну не буде проблем приїхати туди, щоб зустрітися на рівні лідерів. У Кремлі уже відповіли на цю пропозицію українського президента.

Спростовуючи заяву кремлівського диктатора про те, що Росія нібито повністю окупувала Костянтинівку, Зеленський наголосив, що "Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті".

"Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", - сказав він.

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У відповідь речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що російський правитель готовий зустрітися із Зеленським, але в Москві.

"Якщо таким чином пан Зеленський висловлює готовність приїхати в РФ, ми це вітаємо. Але хочемо нагадати, що Путін говорив про готовність прийняти його в Москві. Все-таки столицею РФ є Москва, а не Костянтинівка. Тому він може приїхати в Москву, як тільки буде готовий прийняти важливі відповідальні рішення", - сказав прессекретар Кремля.

Костянтинівка: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 3 липня Путін оголосив про нібито повне захоплення Константинівки. Перед цим він заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова про ситуацію на війні в Україні. Герасимов доповів, що російські війська повністю захопили місто у Донецькій області. Путін подякував загарбникам "за героїзм і успішну роботу".

Український Генштаб відреагував на заяву, наголосивши, що ця інформація не відповідає дійсності, а місто залишається під контролем Сил оборони. Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов сказав, що, згідно з даними автоматизованої системи управління "Дзвін" та системи DELTA, населений пункт залишається під контролем українських військових. Водночас, зазначив він, російські малі піхотні групи періодично намагаються проникати до Костянтинівки, однак українські військові проводять контрдиверсійні заходи.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін влаштував цирк з Костянтинівкою спеціально до Дня незалежності США. Вони наголосили, що російські війська досягли тактичних успіхів останніми тижнями, але основна частина російської присутності в місті складається з невеликих груп диверсантів, що перемежовуються з українськими позиціями. "Путін, ймовірно, влаштував зустріч зі своїми командирами пізно ввечері 3 липня, принаймні частково, щоб вплинути на висвітлення війни західними ЗМІ протягом вихідних, зокрема, на свято 4 липня у Сполучених Штатах", - йдеться у звіті.

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