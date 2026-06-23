Росіяни проникають в Костянтинівку і готуються взяти місто під контроль, - The Telegraph

Росія загрожує захопити ключове місто, яке захищає Донбас.

Російські війська проникли до Костянтинівки, найважливішого опорного пункту для решти Донбасу, і загрожують взяти місто під контроль.

Як пише The Telegraph, українські солдати заявили, що все місто фактично перебуває в "сірій зоні", яка більше не контролюється жодною зі сторін. У свою чергу Міноборони РФ заявило, що російські сили активізували операції на південному заході міста і нібито оточують українські підрозділи.

"Цей наступ посилив побоювання, що Москва намагається оточити й захопити Константинівку, що може відкрити шлях до Краматорська та Слов’янська – останніх великих опорних пунктів України на сході Донецької області", – підкреслює видання.

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Український пілот безпілотника, який працює в місті, повідомив BBC, що російські війська, які проникають у Костянтинівку, у міських умовах вкрай складно витіснити". За його словами, ситуація переросла у "велику кризу".

При цьому російських солдатів, які наступають з півдня, бачили навіть на північних околицях Костянтинівки.

Як зазначає The Telegraph, росіяни застосовують стратегію, аналогічну тій, що використовувалася для захоплення Покровська у 2025 році, і почали просування по флангах, щоб оточити місто та перекрити шляхи постачання.

Водночас Київ відкинув твердження про те, що Костянтинівка оточена. Бригадний генерал Олександр Бакулін, командувач 19-м корпусом України, наголошував, що "ситуація залишається під контролем" і "противник не домігся успіху". Проте він визнав, що в місті наразі перебувають близько 130 російських солдатів.

Доктор Шейн О’Рурк, експерт з російської історії з Йоркського університету, охарактеризував Костянтинівку як місто, що перебуває "у рівновазі", додавши, що якщо Путін захопить решту Донецька, це "дасть йому хибну підставу для якоїсь перемоги".

"Схоже, що зараз місто перебуває в рівновазі, але ми вже проходили через це з багатьма іншими містами. У росіян є звичка заявляти про падіння міст задовго до того, як це станеться насправді, і в деяких випадках це стало майже ритуалом", – каже він.

Водночас він стверджує, що навіть якщо Костянтинівку буде захоплено, "це буде втрата, але це не стане кінцем "Фортечного поясу".

"Захоплення всього Донецька – це практично все, що залишилося від початкових військових цілей Росії, поставлених на 2022 рік. Путін відчайдушно цього потребує. Це дасть йому хибну підставу для якоїсь перемоги. Залишаються ще й інші міста-фортеці", – зазначає експерт.

Константинівка – що там відбувається

Раніше військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що ситуація в районі Костянтинівки в Донецькій області складається "не найкращим чином" для України. Він додав, що спроба ворога захопити місто не стане "легкою прогулянкою" для росіян. За словами експерта, про те, що РФ зможе захопити це місто протягом одного-двох тижнів, поки що не йдеться.

Водночас ISW пише, що РФ бреше про своє просування в Костянтинівці та використовує відеозаписи підняття прапорів, створені штучним інтелектом (ШІ), для фабрикації заяв про тактичні успіхи в місті.

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