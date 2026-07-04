Путін оголосив про нібито повне захоплення Константинівки

Україна не коментувала ці заяви і не повідомляла про здачу Костянтинівки.

Президент РФ Володимир Путін заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова про ситуацію на війні в Україні. Про це повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Герасимов доповів Путіну, що російські війська нібито повністю захопили Костянтинівку в Донецькій області України. Путін подякував загарбникам "за героїзм і успішну роботу".

У Кремлі також заявили про нібито повне захоплення Луганської області та продовження наступу російських військ у Донецькій області.

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Україна ці заяви не коментувала і не повідомляла про здачу Костянтинівки.

Під час наради обговорювалися створення "зони безпеки" у Харківській та Сумській областях і плани більш активного наступу влітку. Путін заявив, що "чим більше ЗСУ завдаватимуть ударів по російській інфраструктурі, тим більшу зону безпеки Росії доведеться створювати".

Крім того, він доручив "ретельно проаналізувати", які країни, що підтримують Київ, є "підбурювачами до продовження бойових дій".

"Також має бути продовжено аналіз причетності кожного підбурювача до продовження війни в Україні. Має бути проведено аналіз причетності кожного з них до реальних бойових дій. Цей аналіз потрібен нам для можливого ухвалення відповідальних рішень у майбутньому. У будь-якому разі, це нам може знадобитися", - заявив Путін.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Раніше аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська посилили активність на південь від Лимана в Донецькій області, оскільки не можуть нічого вдіяти з самим містом.

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