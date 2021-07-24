При обваленні будинку загинули, щонайменше, 97 осіб.

Влада округу Майамі-Дейд прийняла рішення про припинення пошукової операції на руїнах висотного будинку, що обвалився 24 червня. Внаслідок цієї катастрофи загинули, щонайменше, 97 осіб.

Одна людина вважається зниклою безвісти. Поліцейське управління округу продовжить просіювання уламків у пошуках останків загиблих і їхніх особистих речей.

Пошуково-рятувальна операція велися цілодобово протягом чотирьох тижнів.

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Мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава опублікувала заяву, в якій назвала учасників рятувальної операції "справжніми супергероями".

Рятувальники залишили надії знайти тих, хто вижив у катастрофі 7 липня. Останки 96 осіб були знайдені під уламками, ще одна людина була знайдена живою, але померла в госпіталі, передає Голос Америки.

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Автор: Ірина Погоріла