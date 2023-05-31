Йому не сподобалося висловлювання МЗС, що Україна має право для захисту атакувати РФ.

Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв в черговий раз відзначився істеричною заявою. Цього разу він сказав, що будь-яка посадова особа Великої Британії може розглядатися як законна військова ціль для Росії.

Про це повідомляється на його англомовній сторінці в Twitter, де він прокоментував заяву глави МЗС Великої Британії Джеймса Клеверлі. Британський чиновник говорив, що Україна має право для свого захисту застосовувати силу за межами своїх кордонів, щоб підірвати здатність РФ до агресії.

За словами Медведєва, Велика Британія "в рамках загальновизнаного міжнародного права, що регулює ведення сучасної війни" може бути кваліфікована як держава, що перебуває в стані війни з Росією.

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"Сьогодні Велика Британія виступає союзником України, надаючи їй військову допомогу у вигляді обладнання та фахівців, тобто де-факто веде проти Росії неоголошену війну. У такому випадку будь-яка її посадова особа (як військова, так і цивільна, що сприяє війні) може розглядатися як законна військова ціль", - написав росіянин.

Скандальні заяву Медведєва

Раніше Медведєв закликав фізично усунути Зеленського.

Пізніше він пішов наперекір Лаврову і виключив переговори з Україною.

Нещодавно Медведєв, реагуючи на закриття російської школи при посольстві РФ у Варшаві, закликав у Twitter "винищувати" поляків, "як щурів".

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