Заступник керівника Радбезу РФ відзначився заявою під час свого візиту до В'єтнаму.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився категоричною заявою з приводу переговорів з Україною, оскарживши попереднє ниття глави МЗС Сергія Лаврова про те, що діалог необхідний.

Під час своєї поїздки до В'єтнаму, який чиновник відвідав 26 травня, Медведєв в ході спілкування з журналістами заявив, що Росія не піде на діалог за президентства Володимира Зеленського. Також він обізвав його "клоуном", пишуть пропагандистські "РИА Новости".

"Поки є київський режим, клоун Зеленський, переговори неможливі", - вказав він.

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При цьому путінський поплічник заявив, що рано чи пізно країнам доведеться домовитися, і що у РФ вже є кілька "мирних планів" на майбутнє. Однак вони зараз не на часі, вказав Медведєв.

"Рано чи пізно домовлятися доведеться. Все завжди закінчується переговорами і це неминуче, але поки ці люди при владі, ситуація для Росії не зміниться з точки зору переговорів", - вважає він.

Зеленський заявив, що не буде говорити з принцесою-Путіним

Відзначимо, що раніше можливість переговорів з чинним лідером РФ Володимиром Путіним також виключив гарант України Зеленський.

Під час візиту до Італії (13 травня) президент України розповів, що Путін поводиться як принцеса. За словами Зеленського, до початку війни він намагався вийти на контакт з Путіним, щоб домовитися про завершення війни на сході наших територій. Але тоді Путіну постійно було щось не так, і він відмовлявся говорити.

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