Альянс створив інфраструктуру та призначив персонал, відповідальний за захист логістичних вузлів.

НАТО має стабільні та довготривалі механізми підтримки України та захисту логістичних маршрутів. Про це заявили високопосадовці Північноатлантичного альянсу, повідомляє Радіо Свобода.

"Ми запровадили процедури та створили інституції, які розраховані на тривалу роботу. Тому я не хвилююся щодо постійної підтримки України з боку НАТО", - сказав верховний головнокомандувач обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Він нагадав, що місія NSATU вже ефективно координує допомогу та має детальне розуміння потреб української армії.

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"Ми перебуваємо у щоденному контакті з нашими українськими колегами. Українські офіцери працюють всередині наших структур, що допомагає нам краще розуміти ситуацію", - пояснив Каволі.

На його думку, була захищена і логістика з постачання допомоги Україні. Альянс створив інфраструктуру та призначив персонал, відповідальний за захист логістичних вузлів. Ефективність нової системи вже була продемонстрована кілька днів тому, коли російські дрони летіли в напрямку Польщі. Генерал розповів:

"Наші системи раннього попередження виявили їх. Ми підняли F-35, у цьому випадку норвезькі, які у взаємодії з наземними радарами та іншими системами взяли ці дрони на супровід. Ми були готові діяти, якби вони увійшли в повітряний простір НАТО".

Голова Військового комітету НАТО адмірал Бауер підкреслив особисту залученість керівників оборонних відомств 32 країн НАТО до українського питання.

"Війна не зміниться через те, що відбувається в Білому домі - вона триватиме і в понеділок. Тому Україні потрібна постійна допомога. Ми всі погоджуємося, що маємо забезпечити Україні найсильнішу можливу позицію до моменту, коли розпочнуться переговори", - додав він.

Захист логістики для України

Німеччина у цьому місяці розмістить у Польщі системи протиповітряної оборони Patriot. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що ЗРК будуть розміщені у Жешуві, який знаходиться за 90 кілометрів від українського кордону і є ключовим хабом для постачать озброєнь для України.

Окрім Німеччини, захистом аеропорту в Жешуві з грудня 2024 року займаються військові з Норвегії. Країна перекинула до Польщі солдатів, зенітно-ракетний комплекс NASAMS і чотири винищувачі F-35.

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