Парламентар вважає, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися.

Уряди європейських держав, які допомагають біженцям з України, орієнтовані на адресну допомогу українцям на своїй території, а не через Київ. Про це заявив депутат Верховної Ради від фракції "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, знайдеться мало держав, які допомагатимуть біженцям через уряд України.

"Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", – сказав Цимбалюк.

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Він також зазначив, що з часом імовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, зменшується, тому забезпечити для них гідні умови повернення є завданням держави.

"Кожен день зволікання повернення українців додому ми втрачаємо шанс, щоб взагалі ці люди повернулися", - зауважив депутат.

Особливо, за його словами, це стосується працездатного населення.

"Особи з дітьми влаштовуються на роботу, влаштовують дітей в навчальні заклади – а це унеможливлює або зменшує шанс повернутися в майбутньому додому… Це виклик, який вирішується непросто, але я вірю, що тут має спрацьовувати і патріотизм, і національна складова. Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", – сказав Цимбалюк.

Ідея Зеленського щодо допомоги біженцям - деталі

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив, що хотів би, щоб європейська соцдопомога для біженців приходила в український бюджет. Так, журналістка сказала, що в Німеччині тривають дискусії стосовно того, чи варто виплачувати допомогу чоловікам призовного віку, які виїхали з України. Зеленський відповів, що це рішення Німеччина має ухвалити самостійно.

"Є такий момент: людина виїхала з України і отримує допомогу від Німеччини. Але буває таке, що людина отримує підтримку і від вас, і від нас. І тому я завжди говорив, що для нас було б набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, надаючи гроші в бюджет України. А потім вже Україна перерозподіляла б ці гроші в залежності від того, де знаходиться ця людина", – заявив Зеленський.

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