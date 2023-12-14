Міністерство юстиції країни закликало українців переселятися в орендоване житло.

Українських біженців, що нині перебувають у Нідерландах, просять за можливості переселятися із притулків в орендоване житло. З відповідним закликом звернулося Міністерство юстиції цієї країни, повідомляється на сайті посольства України у Нідерландах.

Зазначається, що країна підтримуватиме переміщених осіб з України так довго, як це буде необхідно. Так, понад 100 тисяч переселенців уже знайшли притулок у Нідерландах. Багатьма з них опікуються муніципалітети, підтримку яким надають численні неурядові організації та волонтери, а також і багато інших українців, що переїхали до Нідерландів раніше або після початку війни.

Водночас для багатьох муніципалітетів стає важче знайти відповідні місця, а існуючі локації майже заповнені.

Відео дня

"Тому ми закликаємо тих українців, які перебувають у притулках і мають змогу самостійно винаймати житло, обміркувати таку можливість. Якщо ви приїхали до Нідерландів вперше, ви можете вказати таке бажання, коли реєструватиметесь у першому пункті прибуття, і наприклад, також отримати інформацію про нідерландський ринок житла в країні", - говориться у повідомленні.

У відомстві також додали, що нині прагнуть "забезпечити найбільш уразливі категорії біженців з України в Нідерландах нагальним житлом".

Допомога Нідерландів Україні - останні новини

Нідерланди можуть припинити свою підтримку Україні. Про це заявив голландський ультраправий політик Герт Вілдерс, партія якого перемогла на нещодавніх парламентських виборах. За його словами, Нідерланди "не повинні надавати військову підтримку Україні, поки ми не в змозі захистити свою країну".

Раніше уряд Нідерландів виділив ще 2 мільярди євро на військову допомогу Україні у наступному році. Таким чином, загальна підтримка цією країною Києва з початку вторгнення РФ збільшилася до близько 7,5 мільярдів євро.

Вас також можуть зацікавити новини: