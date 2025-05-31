Пілотесса літака – одна із загиблих в цій аварії.

У Німеччині спортивний літак врізався в террасу житлового будинку після того, як втратив керування.

Як повідомляє Tagesschau, інцидент стався поблизу міста Коршенбройх. Загинули двоє людей, зокрема 71-річна пілотесса літака. Через інцидент виникла пожежа.

Відомо, що жінка була в літаку одна. Вона летіла з Тюрингії до міста Менхенгладбах. Невдовзі перед аварією пілотесса подавала сигнал тривоги.

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Особу другого загиблого спершу підтвердити не могли. З урахуванням усіх подробиць, вважалося, що це житель будинка, в який врізався літак. Вже надвечір це припущення підтвердилося – загинув 84-річний мешканець.

Висновків щодо причин аварії поки немає. Триває розслідування.

Інші авіакатастрофи

23 травня в Росії розбився військовий вертоліт Мі-8 з боєприпасами на борту. Почалася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

17 травня у небі Фінляндії зіткнулися два цивільних вертольоти Robinson R44. Вони прямували з Естонії – повідомлялося, що на бортах були бізнесмени. В одному з вертольотів було троє людей, в іншому – двоє. Серед пʼятьох людей не вижив ніхто.

У квітні у Сполучених Штатах Америки літак упав на залізничну колію. Тоді повідомлялося про трьох загиблих.

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