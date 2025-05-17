Обидва гвинтокрили прямували до країни з Естонії.

У небі над Фінляндією зіткнулися два вертольоти з людьми на борту. Відомо, що вони прямували з Естонії.

Про це повідомляє фінське видання Yle. Вертольоти зіткнулися біля аеродрому Еура і впали на землю після опівдня в суботу, 17 травня. На одному з бортів перебувало троє людей, на іншому – двоє. За даними фінської поліції, усі пʼятеро – загинули.

Естонське видання Postimees повідомляло, що на борту були естонські бізнесмени.

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Один з вертольотів спалахнув у процесі падіння, місце аварії вдалося виявити через дим. Обидва гелікоптери були повністю зруйновані внаслідок зіткнення та падіння. Борти знайшли у лісистій місцевості приблизно за сто метрів один від одного.

За даними сайту Flightradar24, який демонструє маршрути польотів, ці гелікоптери були легкими чотиримісними моделями Robinson RR. Один з бортів був зареєстрований в Естонії, а другий – в Австрії.

Правоохоронці зʼясовують обставини трагедії.

Авіакатастрофи: інші інциденти

У квітні в Нью-Йорку впав у Гудзон вертоліт з дітьми на борту. На борту була родина туристів з Іспанії. Загинули пілот, двоє дорослих та троє дітей. Згодом зʼясувалося, що в тій катастрофі загинув топменеджер компанії Siemens Агустін Ескобар із сім'єю.

Масштабна авіакатастрофа сталася 29 грудня в Південній Кореї. Тоді пасажирський літак авіакомпанії Jeju Air здійснював аварійну посадку після зіткнення з птахами. Борт вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в бетонну стіну. Вижити вдалося лише двом членам екіпажу, 179 людей загинули.

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