Водночас, як заявляє генеральний секретар НАТО, рішення про постачання танків має з'явитися "скоро".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що рішення про передачу основних бойових танків Leopard 2 для України ще не ухвалене, але союзники вже можуть починати навчання українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пісторіус сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони розповіли, на якому етапі домовленості щодо постачання важкої техніки.

"Я можу сказати, що немає нової інформації. Ситуація не змінилась. Ми готуємо наше рішення, яке з'явиться дуже скоро. Як я підкреслив на засіданні "Рамштайн", ми заохочуємо наших партнерів, якщо вони хочуть і мають бажання розпочати навчання на танках Leopard (для українських військових - УНІАН), ми нікого не зупиняємо. Але ми готуємо наше рішення", - сказав Пісторіус.

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Він сказав, що у Німеччині питання танків вивчається у більш широкому розумінні.

"Звичайно, це не лише питання підрахунку танків Leopard. Ми знаємо, скільки у нас їх є. Це набагато складніше, ніж це. Ми повинні вивчити потенціал нашої промисловості, її запаси, і також питання сумісності, про яке часто забувають. Це важливо у зв'язку з різними типами "Леопардів", які мають бути сумісними. Важливо вивчити питання, які елементи можна поєднувати, з огляду на логістичну підтримку, ремонт і постачання. І ми готуємо це", - сказав Пісторіус.

Своєю чергою, як сказав Столтенберг, сьогодні відбулося обговорення щодо німецьких бойових танків.

"Я переконаний, що рішення буде скоро. І я також вітаю чітке повідомлення від міністра, що інші союзники НАТО, які мають бойові танки Leopard, вільні визначати ті танки Leopard, які можуть бути доступними для України, щоб підготувати їх, а також розпочати підготовку українських екіпажів для цих бойових танків", - сказав Столтенберг.

Він додав, що як тільки рішення про передачу танків буде ухвалене, знадобиться певний час для того, щоб встановити кількість танків і підготувати їх до передачі, а також для підготовки українських військових.

"Я вітаю чітке повідомлення від міністра Пісторіуса, що союзникам, які мають бойові танки Leopard, насправді наполегливо рекомендується розпочати цю роботу", - сказав Столтенберг.

Танки Leopard для України

Як повідомляв УНІАН, 20 січня відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"). Міністр оборони США Ллойд Остін закликав її учасників не сповільнювати темпи у наданні підтримки Україні.

Водночас Пісторіус сказав, що союзники не мають одностайної думки стосовно постачання сучасних танків західного виробництва в Україну. Він доручив посадовцям провести аудит німецьких запасів танків Leopard 2 на той випадок, коли буде "позитивне рішення" - швидко перейти до постачання їх в Україну.

22 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не буде перешкоджати Польщі, якщо та вирішить відправити танки Leopard 2 в Україну. Вже 23 січня Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну.

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