Презентація переможців та вручення премій відбудеться в один день

Нобелівський тиждень пройде в Стокгольмі в період з 6 по 12 грудня. Лауреати премії отримають нагороди у своїх країнах.

Про це повідомляє прес-служба Нобелівського фонду.

Цього року презентація переможців та вручення премій відбудеться в один день - 10 грудня. Захід пройде в Стокгольмській ратуші, але формат стане відомий лише в середині жовтня.

За словами виконавчого директора Фонду Відара Хельгесона, вручати премії заочно вирішили тільки через те, що незрозуміло, як буде розвиватися пандемія коронавірусу та що буде з міжнародними поїздками.

Читайте також"Динамітний король", "Кривавий мільйонер"," Торговець смертю " - історія премії імені великого винахідникаЗгідно з планами, під час Нобелівського тижня відбудеться традиційний банкет, а також лекції, семінари від лауреатів та концерти.

З 4 по 11 жовтня оголосять лауреатів з медицини, фізики, хімії та літератури, а також Нобелівської премії миру та премії з економічних наук.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Нобелівську премію миру висунули екс-співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа і його інформатора Челсі Меннінг.

Автор: Анастасія Горбачова