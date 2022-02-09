Небезпечну пораду відчайдушній жінці дав місцевий "цілитель".

Жителька міста Пешавар (Пакистан) так сильно хотіла сина, що звернулася за допомогою до цілителя. Той порадив їй забити цвях у лоба, щоб стать дитини точно була чоловічою.

Про це пише пакистанська газета Dawn.

Жінка відважилася на це, оскільки вчетверте завагітніла дівчинкою, а чоловік хотів сина. Він пригрозив, що покине її, якщо цього разу не народиться хлопчик.

Як повідомляє видання, жінка звернулася до "цілителя". Він дав їй амулет, молитву та цвях, який та повинна була забити собі в голову.

Жінка прийшла додому та реалізувала пораду "цілителя". Родичі знайшли її усю в крові. Вони намагалися самотужки вийняти цвях та зупинити кровотечу, але не вдалося.

Потерпілу ушпиталили. Медики кажуть, що цвях глибоко увійшов у череп. В лікарні жінка розповіла, що перебуває на третьому місяці вагітності. УЗД-дослідження підтвердило, що народиться дівчинка. Однак жінка стверджувала, що нібито чула про випадок, коли цвях, забитий у голову, змінив стать дитини в утробі матері.

Жінка наразі не зізнається, чи допомагав їй хтось вбивати цвяха у лоба. Тим часом "цілителя", який дав пораду вагітній жінці, вже шукає поліція.

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