Вона відкидає всі звинувачення і каже, що її підставили.

Суд у Пакистані засудив жінку до смертної кари за нібито богохульні повідомлення у WhatsApp.

26-річну Аніку Атік визнав винною і засудив до смерті суд у Равалпінді в середу, 19 січня, пише The Guardian.

Дівчина познайомилася зі своїм обвинувачем, пакистанцем, онлайн у 2019 році, і пара почала листуватися у WhatsApp.

Чоловік стверджує, що Аніка відправляла в месенджері блюзнірські карикатури на ісламських пророків, ображала їх, використовувала свій обліковий запис у Facebook для передачі богохульних матеріалів іншим користувачам. Вона "навмисно оскверняє священних праведників і ображає релігійні переконання мусульман", йдеться в обвинувальному висновку.

Сама дівчина каже, що вона мусульманка, і відкидає всі звинувачення. На суді Аніка заявила, що чоловік навмисно втягнув її в релігійну дискусію, щоб зібрати докази та "помститися" за відмову у дружбі.

Зрештою суд визнав дівчину винною, засудив до 20 років позбавлення волі та повішення.

Читайте такожПалив волосся, ґвалтував, душив: киянка на 2 дні потрапила в полон до нелюдаПакистан - ісламська держава з одними з найсуворіших законів про богохульство у світі, де регулярно виносяться смертні вироки. На практиці страти в основному не відбуваються та обвинувачені проводять все життя у в'язниці. Однак їх часто вбивають лінчувальники навіть ще до судового вердикту. А судді своєю чергою, боячись наслідків, рідко виносять виправдувальні вироки.

У 2017 році чоловік на ім'я Таймур Раза став першою людиною, засудженою до смертної кари за нібито богохульство у Facebook.

Нещодавно влада Пакистану звернулася до Facebook і Twitter з проханням допомогти ідентифікувати своїх громадян, підозрюваних у богохульстві, щоб притягнути їх до відповідальності або домагатися екстрадиції.

За даними Комісії США з міжнародної релігійної свободи, близько 80 осіб в Пакистані перебувають у в'язницях за богохульство і принаймні половину з них засуджено до смертної кари, хоча страт і не було.

Раніше УНІАН писав, як пакистанець спалив живцем сім'ю через шлюб дочки "за коханням": загинули четверо маленьких дітей.

Також в Пакистані натовп мусульман вимагав стратити дитину, яку звинувачують у тому, що вона помочилася на килим у релігійній школі, де зберігаються священні книги.

Вас також можуть зацікавити новини: