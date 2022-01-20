Жінка перебуває на шостому місяці вагітності.

У Житомирі поліцейські затримали 41-річного чоловіка з підозрою у замаху на вбивство вагітної жінки.

Про це повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції в Житомирській області.

"19 січня у Житомирі правоохоронці затримали 41-річного жителя Коростеня за обґрунтованою підозрою у спробі отруїти свою вагітну дружину. Нині чоловік під вартою. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що задум коростенця вчинити тяжке кримінальне діяння викрили під час перевірки наявної у них інформації.

"У ході документування дій чоловіка, яке тривало трохи більше тижня, оперативники поліції зібрали достатньо свідчень і відомостей для підтвердження підготовки до вбивства. Так, вдалося з’ясувати, що дружина коростенця перебуває у вагітному стані, однак через особисті неприязні стосунки чоловік задумав позбавитись її, отруївши медичними препаратами. 19 січня коростенець приїхав до Житомира, де придбав сильнодіючі ліки, вільний продаж яких обмежено, і одразу після того його затримали спецпризначенці КОРДу. Медикаменти при ньому вилучили, у подальшому їх направлять на експертне дослідження", - зазначається у повідомленні.

Про затриманого відомо, що він є обвинуваченим у вчиненні грабежу та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень іншій особі. Наразі триває судовий розгляд для визначення йому вироку за вчинене. У порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України чоловіка взято під варту.

У коментарі кореспонденту УНІАН керівниця пресслужбі ГУ Нацполіції в Житомирській області Алла Ващенко сказала, що жінка була на шостому місяці вагітності.

"Дізнавшись про стан вагітності жінки, чоловік неодноразово погрожував фізичною розправою, вимагаючи примусово перервати вагітність. Наразі жінка перебуває на 6 місяці вагітності", - розповіла Алла Ващенко.

За інформацією прокуратури Житомирської області, "продавцю" за медпрепарат чоловік передав 2500 грн.

"Відразу після передачі ним "продавцю" грошей – 2500 тис. грн та одержання медпрепарату правоохоронці затримали чоловіка", - розповіли у прокуратурі області.

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