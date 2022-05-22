Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив, що не можна допустити перемогу РФ.

Державний секретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявив в інтерв'ю місцевим телеканалам, що мета Франції полягає у недопущенні перемоги РФ в Україні та у тому, щоб звільнити Україну від російських військ.

"Розпалювач війни – це містер Путін. Ми надаємо Україні кошти, щоб вона чинила опір агресору, але самі у війну не вступаємо. Українці не провокували війну у Росії. Вони прагнуть звільнитися від країни, яка їх окупує як суверенну державу", - сказав Клеман Бон.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президенткою Молдови Маєю Санду попередив її, що війна може поширитися і на сусідні країни від України. Також раніше президент Китаю Сі Цзіньпін в особистій розмові повідомив Макрону, що КНР поважає територіальну цілісність України і вважає необхідним швидке припинення вогню.

13 квітня Макрон в ефірі телеканалу France 2 не захотів називати злочини росіян геноцидом.

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