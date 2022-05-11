Президент Китаю Сі Цзіньпін підкреслив повагу територіальної цілісності України та необхідність досягти режиму припинення вогню.
Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.
10 травня він провів 90-хвилинну телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності і суверенітету України і домовилися про терміновість досягнення припинення вогню", - йдеться в заяві.
Відзначається необхідність підтримки всіх зусиль, спрямованих на надання гуманітарної допомоги жителям України.
Раніше в РНБО вказали на Російський фейк щодо Китаю і війни в Україні.