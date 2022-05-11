Президенти підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент Китаю Сі Цзіньпін підкреслив повагу територіальної цілісності України та необхідність досягти режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу.

10 травня він провів 90-хвилинну телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Глави двох держав підтвердили свою прихильність повазі територіальної цілісності і суверенітету України і домовилися про терміновість досягнення припинення вогню", - йдеться в заяві.

Відзначається необхідність підтримки всіх зусиль, спрямованих на надання гуманітарної допомоги жителям України.

Раніше в РНБО вказали на Російський фейк щодо Китаю і війни в Україні.

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