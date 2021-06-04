Хоча і фактів, які б доводили протилежне, теж в американських військових немає.

Розвідка США не виявила доказів, які б підтвердили, що нерозпізнані повітряні феномени, зафіксовані пілотами ВМС за останні роки, - це справді позаземні космічні кораблі.

Однак, американські чиновники все одно не можуть пояснити незвичну поведінку цих НЛО, яка спантеличує військових і вчених.

Про це New York Times розповіли джерела в уряді США, яким відомі подробиці звіту про загадкові об'єкти в небі, підготованого для Конгресу. В документі вказано, що більшість зі 120 НЛО, контакт з якими відбувся за останні два десятиліття, не пов'язані з американськими військовими чи іншими урядовими технологіями. Цей висновок, схоже, повинен розвіяти припущення, що пілоти ВМС США насправді спостерігали за результатами програм, які уряд намагався тримати в таємниці.

Читайте такожNYT: НЛО - це не прибульці на ЗемліАле, за словами джерел видання, це єдиний остаточний висновок засекреченого звіту розвідки. Публічну версію документу передадуть Конгресу до 25 червня. І в ній не багато твердих висновків. Високопоставлені чиновники, які ознайомилися зі звітом, визнали, що його неоднозначність підтверджує нездатність уряду остаточно відкинути теорії про позаземне походження НЛО.

Американці вже давно з захватом стежать за новинами про такі об'єкти в небі. Їхній інтерес посилився впродовж останніх тижнів через очікування публікації звіту про феномени. Екс-президент Барак Обама ще більше посилив ці настрої в ефірі The Late Late Show with James Corden на телеканалі CBS.

"Правда в тому, і я зараз серйозно це кажу, що є відео і записи про об'єкти в небі, про які ми не можемо точно сказати, що це таке", - сказав Обама.

Звіт визнає, що спостереження за НЛО досі важко пояснити. Зокрема, те, як такі об'єкти пришвидшуються, різко змінюють напрямок і занурюються у воду. Версія про те, що це метеорологічні зонди чи інша подібна техніка, не підтверджується через зміну швидкості вітру в ході контактів з ними. Остаточний звіт буде також мати засекречений додаток. Чиновники запевняють, що в ньому немає нічого, що б підтверджувало позаземне походження НЛО. Але сам факт існування засекреченої частини стане причиною для подальших спекуляцій про те, що в уряду США нібито є дані про інопланетних відвідувачів на Землі.

Читайте такожWP: Для пілотів ВМС США контакти з НЛО - щоденна рутина, і це не можна ігноруватиБільшість зі 120 випадків контакту з НЛО, розглянутих у звіті, відбулися з особовим складом ВМС. В документі також сказано, що у розвідці США переконані в причетності іноземних армій до цих інцидентів. І хоча б частина з повітряних феноменів можуть бути експериментальними технологіями Росії чи Китаю. Один чиновник розповів New York Times, що НЛО - це точно не американські розробки. За його словами, в армії й розвідці США поширене занепокоєння, що Китай чи Росія могли експериментувати з гіперзвуковими технологіями.

Росія багато інвестує в таку зброю через переконання, що це дозволить їй придушити американську протиракетну оборону. Китай теж розробив гіперзвукове озброєння і навіть демонстрував його на військових парадах. Якщо НЛО - це китайські або російські апарати, це означає, що гіперзвукові дослідження цих країн серйозно випередили американські військові розробки.

Пілотів ВМС часто шокувало те, що вони бачили. Під час одного з контактів дивні об'єкти, один з яких був схожий на дзиґу, яка рухалася проти вітру, з'являлися майже кожного дня над Східним узбережжям з літа 2014 року до березня 2015-го. Пілоти повідомили командуванню, що ці об'єкти не мали очевидного двигуна і не лишали після себе газових слідів. Але вони були здатні підніматися на 10 тисяч метрів в небо й досягати гіперзвукової швидкості.

"Ці штуки були в регіоні цілий день. 12 годин в повітрі - це на 11 годин довше, ніж ми очікували", - сказав пілот F/A-18 Super Hornet лейтенант Раян Грейвс, який служить у ВМС вже 10 років.

Читайте такожCNN: У США показали звіти з поясненнями до відео Пентагону про контакти з НЛОВ 2014 році пілот літака Super Hornet мало не зіштовхнувся з НЛО. Тоді був поданий офіційний звіт про нещасний випадок. Деякі інциденти потрапили на відео. На одному з них за 2015 рік об'єкт пролітав над хвилями океану, поки пілоти обговорювали, що це взагалі таке.

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Переклад: Лесь Димань