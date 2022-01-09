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У Польщі посеред вулиці знайшли непритомну українку з чужим немовлям

Марта Гичко

14:21, 09.01.22
2 хв. 394

У Варшаві (Польща) серед вулиці знайшли 33-річну українку. Жінка перебувала у непритомному стані, а зверху на ній лежав і плакав п'ятимісячний малюк.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Інцидент трапився посеред ночі. Жінку виявили випадкові перехожі.

Як зазначили у поліції, жінка лежала між припаркованих авто. На ній лежало немовля у комбінезоні, але без шапки.

Читайте такожВ Італії 80-річний чоловік убив дружину-українку після відмови в інтиміЛюди намагалися допомогти жінці, але вона не реагувала ні на що. Пізніше виявилося, вона була дуже п'яна. За даними поліції, у крові жінки було 3 проміле алкоголю, що приблизно дорівнює 0,5 л горілки.

Медики констатували, що загрози життю жінки та дитини немає.

Крім того, з’ясувалося, що жінка не мати дитини, а її тітка. Вона вийшла на прогулянку з малюком, але раптово перестала виходити на зв’язок.

На місце події приїхали батьки п’ятимісячного малюка, але й ті були напідпитку. Зокрема, у крові матері виявили 1 проміле алкоголю, а в крові батька - 1,5 проміле. Обидва - громадяни України.

Малюка тимчасово вилучили із сім’ї. Українці, яку знайшли непритомною з дитиною, загрожує до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Польщі сталася бійня в українській родині, в результаті якої загинув семирічний хлопчик.

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