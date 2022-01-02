Тіло вбитого виявили посеред вулиці.

У новорічну ніч в Польщі вбили громадянина України. Поліція вже затримала 12 осіб. Серед них українці та іноземці.

Про це пише видання Wiadomości.

Тіло українця виявила пара, яка поверталася з новорічної вечірки, 1 січня о 4:00. У чоловіка була травма голови. На місце події негайно прибули поліціянти. Згідно з попередніми даними, чоловіка вбили.

Читайте такожВ Італії 80-річний чоловік убив дружину-українку після відмови в інтиміЯк з’ясували слідчі, 47-річний українець святкував Новий рік у компанії українців та іноземців. Всі вони можуть бути причетні до вбивства.

Затримано 12 осіб. Усі вони громадяни України, Білорусі та Індонезії. Через сильне алкогольне сп’яніння вони не змогли дати свідчення поліції.

Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Польщі сталася бійня в українській родині, в результаті якої загинув семирічний хлопчик.

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