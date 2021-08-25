Тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

У селищі Глеваха на Київщині чоловік пробрався до чужого будинку, де порізав 8-річного хлопчика та зламав ніс 14-річній дівчинці.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що до поліції Фастова надійшло повідомлення від 37-річної жительки селища Глеваха про те, що невідомий чоловік спричинив тілесні ушкодження її сину та доньці.

"Правоохоронці встановили, що близько 3 години ночі, коли вся сім'я відпочивала, батьки почули дитячий крик у кімнаті. Схопившись, чоловік побачив незнайомця, який почав тікати з кімнати. Підійшовши до сина, він побачив різану рану в області грудної клітини, а у доньки розбитий ніс", - йдеться у повідомленні.

Дітей доставили до лікарні.

Читайте такожЖитель Дніпра погрожував підірвати з міномета Верховну РадуПоліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника неподалік місця проживання потерпілих. Нападником виявився 26-річний житель Бучанського району.

Так, поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Підготовано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

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Автор: Таня Поляковська