Двох поліцейських вже звільнили, а ще чотирьох відсторонили.

Моторошна історія загибелі українця у польському Вроцлаві сколихнула Україну. 25-річний Дмитро помер через неадекватні дії місцевих поліцейських.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

Трагедія сталася ще 30 липня. Дмитро Н. з Немирова Вінницької області повертався додому міським автобусом після зустрічі з друзями. У хлопця в крові виявили 1,5 проміле алкоголю.

Водій автобуса висадив хлопця, нібито тому що той бив головою у вікно, і викликав рятувальників. Ті в свою чергу викликали поліцію.

Читайте такожУкраїнську заробітчанку побили в Польщі: не продала алкоголь польціЗа словами польських правоохоронців, хлопець був агресивний, чинив опір затриманню і кусався. При цьому камери поліцейських були відключені весь час, поки вони не прибули до відділку. На кадрах з витверезника видно, що в українця на руках наручники, а на обличчі специфічні сліди після застосування перцевого газу.

При цьому наголошується, що в санітарно-медичному закладі поліцейські били хлопця палицями, кулаками, ногами придавлювали до підлоги, а пізніше до ліжка. У якийсь момент він перестав подавати ознаки життя. Йому намагалися надати допомогу, поки не приїхала швидка, медики якої реанімували його ще близько години.

Сім'я загиблого стверджує, що хлопець не зловживав алкоголем і не був агресивним. Їх вже допитали на предмет того, чи приймав він наркотики.

За інформацією видання, за фактом смерті українця відкрито справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті людини. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. На цей час відомо, що чотирьох поліцейських відсторонили від служби, а ще двох звільнили.

25-річний Дмитро приїхав до Вроцлава на заробітки й працював на будівництві. Хлопець планував у вересні одружитися з українкою, з якою познайомився в Польщі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Польщі трагічно загинув 23-річний українець. Ігор Турецький кілька років працював у Катовіце. У його квартирі почалася пожежа, яку він намагався загасити, але безрезультатно. Він отримав важкі опіки, які призвели до смерті.

Автор: Анастасія Горбачова