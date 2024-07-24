ЗСУ зроблять усе можливе, щоб вийти на кордони 1991-го року, заявив генерал.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський впевнений, що повернути окупований Росією Крим цілком реально. Таку заяву він зробив в інтерв'ю The Guardian.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця, - сказав Сирський, - Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають".

Відео дня

Окупований Крим - актуальні новини

Нагадаємо, як розповів представник Головного управління розвідки міністра оборони України Євген Єрін, росіяни масово скасовують туристичні поїздки до тимчасово окупованого Криму: "Це заслуга Сил безпеки і оборони України, а також "заслуга" російської ППО".

За даними співробітника відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Африка, російські окупаційні війська продовжують намагатися прикрити від ударів незаконно побудований Кримський міст баржами. Їхня кількість зросла до 30.

Вас також можуть зацікавити новини: