Зазначається, що підозрюваному оголосили заочний арешт.

У Польщі, яка з перших днів повномасштабного вторгнення РФ допомагає Україні, розгорівся скандал через постачання генераторів Києву. Під підозрою опинився колишній голова Агентства стратегічного резерву уряду Міхал Кучмеровський.

Агентство PAP пише, що підозрюваному оголосили заочний арешт у справі про реалізацію гранту Європейського союзу в розмірі 114 мільйонів євро на постачання генераторів для України.

За Кучмеровського заступився колишній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, звинувативши нинішнього прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в "акті віроломної політичної помсти".

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"Я повністю переконаний у чесності Міхала Кучмеровського, яку він обов'язково доведе під час судового процесу. Сьогодні очевидно, що проведені ним реформи і дії Агентства державного стратегічного резерву вкрай неприємні нинішньому деструктивному уряду, який знищує на своєму шляху все і всіх, хто добре служить Польщі", - написав Моравецький у соцмережі X.

У чому суть скандалу

Розслідування порушень у RARS було розпочато 1 грудня 2023 року. Підставою для початку розслідування стали секретні матеріали, зібрані Центральним антикорупційним бюро, і два повідомлення про підозри, подані Генеральним інспектором фінансової інформації. На наступному етапі розслідування ГІІФ подав ще два повідомлення про підозру у "відмиванні грошей".

У липні прокуратура висунула обвинувачення директору відділу закупівель РАРС Юстині Г. і менеджеру цього відділу Джоані П. у перевищенні повноважень у зв'язку з виконанням державних функцій шляхом надання преференцій певним підрядникам РАРС у зв'язку з реалізацією гранту ЄС у розмірі 114 млн євро на постачання електрогенераторів для України.

У четвер, 22 серпня, прокурор Пшемислав Новак заявив, що під час розслідування "було отримано докази, які дають змогу висунути обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, перевищенні повноважень і невиконанні обов'язків із метою одержання фінансової вигоди ще проти двох осіб - Міхала К. і Павла Ш.".

"Місцезнаходження підозрюваних невідоме, що унеможливило проведення процесуальних дій за їхньої участі. У зв'язку з необхідністю розпочати розшук підозрюваних на підставі обвинувальних листів прокурор подав клопотання до районного суду Катовіце-Вшод у Катовіце про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту", - заявив Новак.

Зазначається, що районний суд Катовіце-Всход "задовольнив клопотання прокурора щодо Міхала К. і застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 90 днів з дня його затримання". При цьому суд не задовольнив клопотання щодо Павла Ш.

Польща провалила закупівлю боєприпасів - що відомо

Жодне підприємство в Польщі не має потужностей для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, хоча армія потребує мільйона штук. Після провалу контракту з німецькою компанією Rheinmetall і PiS згаяли час, ставки поставили на будівництво заводу на річці Вісла.

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