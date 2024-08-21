Польща провалила закупівлю артбоєприпасів, контракт блокувала одна з країн, - Rzeczpospolita

Зза неофіційними даними, сталися проблеми у суббпідрядника. Проросійська країна відкрито блокувала його.

Жодне підприємство в Польщі сьогодні не має потужностей для виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Армія потребує мільйона штук. Після провалу контракту з німецькою компанією Rheinmetall і PiS згаяли час, ставки поставили на будівництво заводу на річці Вісла.

Як пише Rzeczpospolita, польській армії потрібен такий запас артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, щоб ефективно захиститися від можливого російського нападу. Це один із основних висновків війни в Україні, який можна зробити з точки зору нацбезпеки. У 2022 році таких боєприпасів у Війську польському майже не було, поляки мали лише десяток-другий тисяч куль. Тому тодішнє Міноборони почало шукати постачальників по всьому світу. Боєприпаси були закуплені в Південній Кореї в рамках контракту на гаубиці K9. Поставки тривають.

Через кілька місяців після агресії Росії проти України поляки також закупили боєприпаси у німецької збройової компанії Rheinmetall. Йшлося про 50 тисяч снарядів. Станом на серпень 2024 року вони не отримали жодного.

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"Контракт розірвано 20 липня 2023 року у зв’язку з проблемами, пов’язаними з виконанням контракту субпідрядником", - заявили виданню у Міноборони Польщі.

За неофіційними даними видання, боєприпаси для Польщі мала виробляти південноафриканська компанія Rheinmetall Denel Munition. Це дочірня компанія німецького гіганта, в якій йому належить 51% акції. І це саме той "проблемний" субпідрядник, про якого говорять представники міністерства. Поставки боєприпасів до Польщі блокував – більш-менш прямо – уряд Південно-Африканської Республіки, побоюючись, що вони можуть бути відправлені далі в Україну. ПАР більш проросійська, ніж проукраїнська.

Тобто Польща не виробляє 155 мм боєприпасів?

Те, як до Польщі поставився німецький Rheinmetall, є ще одним аргументом на користь висновку, який тепер стає очевидним – нам потрібна здатність виробляти артилерійські боєприпаси в країні. Чим більше, тим краще. У разі війни поставки з-за кордону можуть просто не надійти. Як з матеріально-технічних, так і з політичних причин.

Державний гігант Polska Grupa Zbrojeniowa здатний виробляти приблизно 30 тисяч 155 мм снарядів на рік. Але це максимальний потенціал PGZ, якщо припустити, що субпідрядники, переважно зі Словаччини, виконають свої контракти. Зрозуміло, Польща сьогодні не в змозі самостійно виробляти боєприпаси калібру 155 мм.

10 мільярдів злотих для PGZ на боєприпаси

Наприкінці свого правління – у березні 2023 року – уряд "Права і Справедливості" ухвалив секретну постанову щодо Національної програми боєприпасів. Йшлося про "розширення та диверсифікацію національної виробничої бази великокаліберних боєприпасів та поповнення її запасів".

Джерела з PGZ розповіли, що навіть якщо вони не мають компетенції, вони намагаються будь-якою ціною взяти на себе всі оборонні проєкти. Прикладом є Orlik - програма безпілотних літальних апаратів, на яку платники податків витратили сотні мільйонів злотих, і до сьогодні жодного з них не поставлено Війську Польському.

Відповідно до вищезгаданої постанови у грудні 2023 року Міністерство оборони підписало угоду з Польською групою озброєнь. За понад 10 мільярдів злотих до 2029 року PGZ мав поставити приблизно 285 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм. Важливо, що цей контракт загалом не змушує державну збройову промисловість створювати реальні виробничі потужності. Ви можете собі уявити ситуацію, коли ракети, які постачає цей концерн, збираються з комплектуючих, закуплених за кордоном.

Наразі це найімовірніший спосіб доставити майже 300 тисяч боєприпасів - побудувати завод за два роки, тому що це просто вигідніше, сказав високопоставлений співробітник PGZ. Але він зовсім не впевнений, що це вдасться.

Хто ще заробить на боєприпасах для Польщі?

У рамках згаданої вище диверсифікації попередній уряд вирішив розділити замовлення боєприпасів на кілька частин. У попередніх переговорах було кілька претендентів, у тому числі західні магнати. Залишився лише один – Polska Amunicja, компанія, в якій більшість акцій має державне Агентство промислового розвитку, а також WB Group. Саме про цю компанію Onet писав два дні тому, стверджуючи, що там не були належним чином забезпечені інтереси казначейства.

"Що стосується польської амуніції, то ми все ще ведемо переговори з Агентством озброєнь щодо постачання 300 тисяч боєприпасів до 2029 року. Агентство вирішуватиме умови, – каже президент PA Павел Понцилюш. – Polska Amunicja була створена для виробництва, а не для того, щоб діяти як посередник у торгівлі боєприпасами. Якби ми хотіли тільки торгувати, ми б не створювали нову компанію за участю Держказначейства.

Тим часом уже кілька місяців у ЗМІ з’являються статті з похвалою Grupa Niewiadów, яка... має розвивати виробництво 155-мм боєприпасів. Вона пов'язана з компанією Works 11, яка багато років займається торгівлею зброєю. Також на ринку говорять, що виробництвом таких боєприпасів із задоволенням займуться компанії, пов’язані з Boryszew Group або Wifama.

"На даний момент ми не маємо можливостей, тому що ніхто нічого не робив з цим протягом багатьох років, – каже генерал Вальдемар Скшипчак, колишній заступник міністра оборони.

"У Польщі є багато компаній, які можуть брати участь у виробництві боєприпасів, але їх потрібно об’єднати. За два-три роки приватний сектор здатний виробляти великокаліберні боєприпаси. Тільки держава має підтримувати такі підприємства, а не перешкоджати їм", - додає військовий.

Настав час політикам приймати рішення

Поставки 155-мм боєприпасів до Польщі наразі укладені з державним підприємством PGZ та за кордоном. Сьогодні гра полягає в тому, чи дійде такий контракт також до інших польських компаній. Поки що жодна з них не має виробничих потужностей, але за такого контракту кілька організацій, безперечно, могли б їх будувати. Тепер м'яч у руках політиків. Вони вирішуватимуть, скільки часу триватиме цей процес.

Інші новини польської оборонки

Як повідомляв УНІАН, Польща домовилася про купівлю ракет класу "повітря-повітря" у США. Загальна сума контракту становить 850 мільйонів доларів.

Поставки здійснюватимуться з 2029 по 2033 рік. Ракетами будуть оснащені літаки, що перебувають на озброєнні польської армії. Очікується, що Варшава і Вашингтон підпишуть угоду про купівлю 96 бойових вертольотів Apache на суму понад 9 мільярдів доларів.

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