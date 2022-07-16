Польща передала Україні велику кількість ефективної зброї.

Польща бачить у військовій допомозі Україні гарантію безпеки для себе і Європи. Варшава довіряє Збройним силам України, військова підтримка буде продовжуватися.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив новий посол України в Польщі Василь Зварич.

"Ми впевнені, що військова допомога Польщі буде надаватися Україні і надалі. Польща довіряє ЗСУ і бачить в цій обороні свою гарантію і гарантію безпеки всієї Європи", - сказав дипломат.

За його словами, зброя, яку Україна отримує від Польщі, є ефективною і дуже цінною для наших захисників на лінії фронту. Дипломат наголосив, що сто років тому українці разом з поляками протистояли більшовикам, і тепер захистять світ від російських нацистів.

"При врученні вірчих грамот я сказав президенту Польщі: Польська зброя в українських руках є справжнім і реальним братерством зброї, про яке будуть знати наступні покоління обох народів. З нашої спільної історії ми пам'ятаємо 1920 рік, коли УНР разом з Польщею протистояли більшовицькій навалі. Ми тоді разом відгородили Європу від більшовиків, і сьогодні також зможемо разом захистити Європу від російської агресії", - зазначив Зварич.

Посол додав, що гаубиці "Krab", переносні зенітні установки "Piorun", танки та інша зброя польського виробництва успішно зупиняє ворога на всіх фронтах.

Нагадаємо, раніше колишній президент Польщі Валенса закликав скоротити населення РФ до 50 мільйонів.

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