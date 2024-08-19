Міністр закордонних справ країни наголосив, що підтримка Данією України зовсім не змінилася.

Збройні сили України (ЗСУ) можуть використовувати надану Данією зброю на території Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен, коментуючи події в Курській області, пише DR.

"Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни", – сказав він.

Расмуссен наголосив, що підтримка Данією України зовсім не змінилася. Водночас використання данської зброї на території РФ – у межах правил.

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"Не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України", – додав міністр.

Допомога Україні від Данії: останні новини

Наприкінці липня Німеччина у співпраці з Данією передала Україні вісім бойових танків Leopard 1A5. Крім того, ЗСУ отримали 21 тисячу боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.

Раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що 14 танків Leopard 2A4, придбаних у партнерстві із Данією, вже цього літа будуть відправлені в Україну. Зазначалося, що ці танки відремонтувала німецька оборонна компанія Rheinmetall.

Водночас премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала передати Україні всі системи протиповітряної оборони країни, як Копенгаген вже зробив із артилерією.

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