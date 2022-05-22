На дівчину вже склали протокол за "дискредитацію" ЗС РФ.

В одній зі шкіл Республіки Дагестан (входить до складу Російської Федерації) під час останнього дзвінка випускниця зажадала свободи для України і назвала російського президента Володимира Путіна "чортом". Незабаром після цього її саму і її мати змусили вибачитися за такий вчинок.

На дівчину вже склали протокол за "дискредитацію" ЗС РФ. Про це повідомляють регіональні телеграм-канали.

На її батьків також склали протокол за невиконання обов'язків по вихованню неповнолітніх.

У роликах дівчина каже, що "просто хотіла привернути увагу до себе" і висловлює жаль. Мама Зухри говорить на камеру, що підтримує дії влади і Володимира Путіна, підтримує "спецоперацію" в Україні, а також називає себе патріотом. Обидві виглядають заляканими і говорять завченими фразами.

Нагадаємо, в російському Томську школярів перевіряли на патріотизм.

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