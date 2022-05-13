Учнів 7 класу однієї зі шкіл Томська вирішили перевірити на патріотизм. В адміністрації міста заявили, що таким чином "перевіряють результати виховної програми".
Про це повідомляє місцеве видання "В Томске".
Так, семикласникам зі школи № 32 "роздали анкети на визначення рівня патріотизму". На фото видно, що анкета не анонімна. Дитина повинна вказати своє прізвище, ім'я, а також вік, стать та клас.
Анкета містить наступні питання:
- Чи вважаєте ви себе патріотом;
- Як ви для себе визначаєте поняття "патріот";
- За якими ознаками або висловлюємо Ви визначаєте для себе поняття"патріотизм"? та інші.
У свою чергу в адміністрації Томська заявили, що анкетування проводилося "для перевірки результатів виховної програми".
"Класним керівникам було доручено проінформувати батьків учнів про цілі, зміст, формат проведення анкетування", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника Департаменту освіти адміністрації Томська Максима Савенкова, в школах систематично проводиться "моніторинг ефективності проведеної виховної роботи".
"У всіх школах Томська реалізуються програми виховання, які включають екологічне, духовне і моральне, фізичне, трудове, патріотичне, громадянське виховання учнів. <...> З метою внутрішньої оцінки якості двічі на рік 32-ю школою проводиться анкетування учнів 5-11 класів за всіма напрямами виховної роботи. Класні керівники школи регулярно інформують батьків школярів про цілі, зміст, формат проведення дослідження. Результати, отримані в ході оцінки, використовуються тільки всередині освітньої організації для поліпшення якості освітніх програм", - пояснив чиновник.
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