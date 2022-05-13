В адміністрації міста заявили, що анкетування проводилося "для перевірки результатів виховної програми".

Учнів 7 класу однієї зі шкіл Томська вирішили перевірити на патріотизм. В адміністрації міста заявили, що таким чином "перевіряють результати виховної програми".

Про це повідомляє місцеве видання "В Томске".

Так, семикласникам зі школи № 32 "роздали анкети на визначення рівня патріотизму". На фото видно, що анкета не анонімна. Дитина повинна вказати своє прізвище, ім'я, а також вік, стать та клас.

Анкета містить наступні питання:

Чи вважаєте ви себе патріотом; Як ви для себе визначаєте поняття "патріот"; За якими ознаками або висловлюємо Ви визначаєте для себе поняття"патріотизм"? та інші.

У свою чергу в адміністрації Томська заявили, що анкетування проводилося "для перевірки результатів виховної програми".

"Класним керівникам було доручено проінформувати батьків учнів про цілі, зміст, формат проведення анкетування", - йдеться в повідомленні.

За словами начальника Департаменту освіти адміністрації Томська Максима Савенкова, в школах систематично проводиться "моніторинг ефективності проведеної виховної роботи".

"У всіх школах Томська реалізуються програми виховання, які включають екологічне, духовне і моральне, фізичне, трудове, патріотичне, громадянське виховання учнів. <...> З метою внутрішньої оцінки якості двічі на рік 32-ю школою проводиться анкетування учнів 5-11 класів за всіма напрямами виховної роботи. Класні керівники школи регулярно інформують батьків школярів про цілі, зміст, формат проведення дослідження. Результати, отримані в ході оцінки, використовуються тільки всередині освітньої організації для поліпшення якості освітніх програм", - пояснив чиновник.

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