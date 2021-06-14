За рік число ядерних боєголовок, які перебувають на оперативному озброєнні, зросла до 3825. З них близько 2 тисяч одиниць перебували у стані підвищеної оперативної готовності.

У світі зросла кількість ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил ядерних держав.

Про це свідчать дані щорічної доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), що була опублікована у понеділок, 14 червня, пише DW.

За останній рік кількість таких боєголовок збільшилась з 3720 до 3825. Із них близько 2 тисяч одиниць - майже всі, що належать Росії чи США - перебували у стані підвищеної оперативної готовності.

Водночас загальна кількість ядерних боєголовок у світі продовжує скорочуватися. Усього на Землі на початок 2021 року в арсеналі ядерних держав перебувало 13080 одиниць ядерних озброєнь. Це на 320 менше, ніж у попередньому році, і менше однієї п'ятої частини зброї, яку ядерні держави мали в розпал "холодної війни" у середині 1980-х років.

90% цієї зброї належать США і Росії. Решта розподілена між Китаєм, Францією, Великою Британією, Пакистаном, Індією, Ізраїлем та Північною Кореєю.

Росія збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок. Переважно це відбулося внаслідок розгортання міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування з декількома міжконтинентальними боєголовками, а також балістичними ракетами підводних човнів.

"Продовження нового договору СНО-3 (Договору про стратегічні наступальні озброєння) між Росією і США в лютому цього року нехай і стало полегшенням, але перспективи додаткового двостороннього контролю над ядерними озброєннями між ядерними наддержавами залишаються низькими", - наголосив молодший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння і контролю над озброєннями Ханс М. Крістенсен.

Інші сім ядерних держав також розробляють або впроваджують нові системи озброєнь або заявили про свій намір це зробити. Зокрема, Велика Британія вже заявила про план збільшення граничного числа одиниць ядерної зброї зі 180 до 260. Китай, Індія та Пакистан також розширюють свої ядерні арсенали.

Північна Корея протягом 2020 року не проводила ядерних випробувань та випробувань балістичних ракет великої дальності, проте продовжувала розробку балістичних ракет малої та великої дальності.

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"Набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї на початку 2021 року підкреслює зростаючий розрив між державами, що володіють ядерною зброєю, які вкладаються в довгострокове майбутнє своїх ядерних сил, і іншими країнами, які очікують прогресу в галузі ядерного роззброєння, обіцяного Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив молодший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями й нерозповсюдженням Метт Корда.

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Автор: Олександр Топчій