Загалом світові витрати на оборону досягли у 2020-му рекордних показників.

Україна за підсумками минулого року залишилася серед топ-40 країн світу за видатками на військові потреби.

Про це свідчать дані, представлені у щорічній доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише DW.

За рік України піднялася у цьому рейтингу на один рядок: з 35 місця на 34-те. Експерти оцінили витрати Києва на оборонну сферу в 2020 році у 5,9 мільярда доларів США.

Згідно з наведеними у звіті даними Україна збільшила оборонні витрати на 11% у порівнянні з 2019-м і на 198% у порівнянні з 2011 роком. Торік військові витрати України дорівнювали 4,1% ВВП держави, у глобальному вимірі вони становлять 0,3% усіх військових видатків у 2020-му.

Топ-5 країн світу за оборонними видатками

Незмінним лідером списку залишаються США, у яких у 2020 році витрати на оборону зросли на 4,4%, досягнувши 778 мільярдів доларів - це 39% загальносвітових витрат.

Друге місце в рейтингу SIPRI стабільно посідає Китай, який безперервно нарощує оборонний бюджет вже 26 років поспіль. У 2020 році Пекін витратив на озброєння і модернізацію своєї армії 252 мільярда доларів - на 76% більше, ніж десять років тому.

Слідом за США і КНР третю позицію в списку посідає Індія: минулого року військові витрати Нью-Делі зросли на 2,1% і досягли майже 73 мільярдів доларів.

Росія посідає четверте місце в рейтингу. У 2020 році Москва витратила на оборону 61,7 мільярда доларів - на 2,5% більше, ніж роком раніше, і на 26% більше, ніж десять років тому.

П'ятірку лідерів списку замикає Великобританія, яка виділила у 2020 році на оборонні потреби 59,2 мільярда доларів.

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Загалом у світі, незважаючи на пандемію COVID-19, продовжився тренд щодо нарощування військових витрат. Загалом йдеться про рекордну суму - майже два трильйони (1,98 трильйона) доларів США.

Експерти порахували, що зростання світових витрат на військові потреби в порівнянні з 2019 роком становило 2,6%, а з 2011-м - 9,3%. При цьому збільшилася і частка ВВП, що виділяється країнами на оборону. Якщо в 2019 році цей показник становив у середньому 2,2%, то в 2020 році - вже 2,4%.

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Автор: Олег Давигора