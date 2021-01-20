Будь-який громадянин, який був звільнений від проходження військової служби за плату, буде включений до числа резервістів.

У Таджикистані нижня палата парламенту затвердила нові поправки до законодавства про військову службу, які дозволяють отримати військовий квиток після проходження місячного платного курсу в числі резервістів.

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Як повідомляє «Радіо Озоді", щорічно в Таджикистані призивають в армію до 10 відсотків молодих людей, які досягли призовного віку, а ті, хто не потрапив у призов, залишаються"за бортом". Але тепер вони зможуть отримати військовий квиток за гроші. Порядок проходження служби, оплати та сума за проходження місячного курсу урядом ще не визначені.

Проект закону "про військову службу і військові обов'язки» був представлений 20 січня на сесії нижньої палати парламенту країни Міністром оборони Таджикистану Шералі Мірзо і одноголосно схвалений.

Відповідно до внесених поправок, молоді люди, які закінчили виші з військовими кафедрами, отримають військове звання офіцера запасу після проходження одного року служби в армії. У минулому всі випускники вищих навчальних закладів, де були військові кафедри, отримували офіцерські військові звання після проходження 40-денних курсів.

Представляючи законопроект, Мірзо сказав, що в судову систему, прокуратуру, органи по боротьбі з корупцією і виконання покарань громадяни тепер будуть прийняті на роботу тільки після проходження служби в збройних силах країни.

На думку авторів законопроекту, такі заходи можуть збільшити число резервістів в країні. Будь-який громадянин, який був звільнений від проходження військової служби за плату, буде включений до числа резервістів і враховуватись в запасі Збройних сил країни.

Однак правозахисниця з організації "Офіс громадянських свобод" Ділрабо Самадова вважає, що введення відкупних сильно вдарить по боєздатності армії. А те, що змушені будуть служити лише бідні верстви населення, знищить будь-яку спробу підвищити престиж армії серед жителів Таджикистану. За її словами, поки незрозумілий і механізм введення в дію нових поправок.

"Якщо громадянське суспільство і правозахисники не братимуть участі в розробці закону, то він, швидше за все, буде дискримінаційним і бути одним із способів поповнити бюджет», - сказав вона.

Відсутність належних умов для проходження служби, жорстоке поводження до солдатів і нестатутні відносини, смерть молодих людей під час служби є одними з головних причин небажання молодих людей служити в таджицькій армії. Сам міністр оборони під час свого виступу в парламенті 20 січня не заперечував факти жорстокого поводження з військовослужбовцями у військових частинах.

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Автор: Дмитро Захаров