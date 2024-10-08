Зазначається, що у вівторок посли країн Євросоюзу зустрінуться, щоб уточнити деталі.

Чиновники Європейського союзу шукають способи обійти вето Угорщини на допомогу Україні в розмірі 6,6 мільярда євро Вже є один із варіантів.

Видання Bloomberg пише, що Служба зовнішніх зв'язків ЄС розглядає можливість дозволити країнам-членам робити добровільні внески до Європейського фонду миру. У майбутньому це дозволило б передавати кошти за згодою тих, хто їх дав, а не домагатися одностайної підтримки.

Угорщина вже понад рік використовує свій голос, щоб зупинити допомогу, що змушує країни-члени шукати інші шляхи. Неясно, чи отримає план підтримку, адже багато ключових рішень ЄС мають ухвалюватися одноголосно. За словами співрозмовників, у вівторок посли країн Євросоюзу зустрінуться, щоб уточнити деталі.

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Прем'єр-міністр Віктор Орбан дедалі частіше виступає проти спроб ЄС допомогти Україні у війні через 2,5 роки після вторгнення російських військ. Непоступливість Угорщини в питанні фінансування Києва вже викликала дискусії серед дипломатів про те, як нейтралізувати вето Будапешта.

Вето Угорщини на допомогу ЄС - останні новини

Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок доходів, отриманих від заморожених російських активів цього року. Пізніше стало відомо, що країни ЄС схвалили перший транш військової допомоги Україні в розмірі до 1,4 мільярда євро, який надійде з доходів від заморожених російських активів.

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