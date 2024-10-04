Результат розв'язаної Росією війни залежатиме від низки факторів, включно з подальшим розвитком ВПК, мобілізацією та підтримкою союзників.

Західні партнери повинні не просто продовжувати, а й нарощувати підтримку України, заявив командувач Міжнародними об'єднаними збройними силами в Іраку та Афганістані, екс-директор ЦРУ (у 2011-2012 роках) генерал Девід Петреус. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, записаному в кулуарах саміту Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Я не сумніваюся, що Україна і далі демонструватиме надзвичайні якості на полі бою. У розвитку технологій, у застосуванні інноваційних безпілотних систем. Не тільки в повітрі та морі, а й на землі. Я не сумніваюся в абсолютній рішучості України, її військових, її народу продовжувати війну за незалежність, щоб забезпечити своє виживання як нації. Але результат розв'язаної Росією війни залежатиме від низки різних чинників", - підкреслив Петреус.

Говорячи про те, які це чинники, він сказав, що йдеться про продовження підтримки США, Євросоюзу як колективного органу, так і окремих країн.

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"Я думаю, що ця підтримка буде продовжена. Плюс - постійний розвиток технологій та їхнє інноваційне використання. Це залежить від подальшого розширення українського військово-промислового комплексу. Це залежить від того, як будуть укомплектовувати українські Сили оборони. Від того, чи зможе Україна наростити темпи комплектування, підготовки, оснащення, організації, ротації солдатів і нових підрозділів", - зазначив Петреус.

Він наголосив, що подальший розвиток війни залежатиме і від росіян, від їхньої мобілізації, їхнього забезпечення, від російського розвитку технологій, від російського військово-промислового виробництва, яке зараз суттєво зросло:

"Події розгортаються в умовах, коли Росія має принаймні в 4 рази більше робочої сили, ніж Україна. Економіка Росії може бути в 10-12 або більше разів більшою за українську. У них є підтримка Ірану, Китаю, Північної Кореї. Тому західні партнери повинні не просто продовжувати, а й нарощувати підтримку, щоб дозволити Україні перемогти у війні за незалежність".

За словами Петреуса, українська розвідка постійно оцінює сильні та слабкі сторони Росії.

"Курська операція показує, що одне слабке місце точно вдалося знайти. Упевнений, що будуть й інші", - підкреслив він.

Міжнародна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський нещодавно завершив свій візит до США, де представив американським високопосадовцям український План перемоги. Перед від'їздом до США Зеленський заявив, що саме цієї осені вирішується, що далі буде з війною в Україні. На переконання українського лідера, разом із партнерами можна посилити українські позиції так, щоб Україна досягла перемоги і був справді справедливий мир.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден під час зустрічі із Зеленським оголосив про новий пакет допомоги Україні на 2,4 млрд доларів і повідомив про два важливі елементи, які мають критичне значення для завершення війни, розпочатої Росією.

Йшлося про зміцнення позиції України на полі бою, а також забезпечення довгострокового миру, що включає зокрема і членство в НАТО та Європейському Союзі.

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