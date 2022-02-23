Це будуть економічні санкції у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю.

Євросоюз готовий ввести другий пакет санкцій проти Росії, включаючи експортний контроль, якщо російські війська продовжать вторгнення на територію України.

Як повідомляє Reuters, про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

"Якщо буде подальша агресія Росії та подальше вторгнення на територію України, ми готові активізувати нашу відповідь також у плані санкцій", - сказав Домбровскіс.

Він уточнив, що це будуть економічні санкції у сфері торгівлі, наприклад експортного контролю.

Він зауважив, що хоча санкції та потенційні російські контрсанкції матимуть економічні наслідки для ЄС, але серйозність того, що поставлено на карту, означає, їх треба буде вводити. "Введення жорстких санкцій проти Росії матиме певний вплив на економіку ЄС, і ми повинні бути до цього готові, – сказав Домбровскіс. - Але тут на карту поставлена безпека та територіальна цілісність України... тому ми повинні бути в змозі реагувати, а також нести певні економічні витрати, якщо це необхідно".

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 лютого, Європейський союз офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

До санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати "ЛДНР". Йдеться про 351 депутата.

Крім того, ЄС запровадив санкції щодо 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.