У санкційному списку опинилися депутати Держдуми, які проголосували за це рішення, а також 27 фізичних осіб й організацій.

У середу, 23 лютого, Європейський союз офіційно запровадив санкції проти Росії за визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

До санкційного списку потрапили усі депутати Державної Думи Росії, які 15 лютого проголосували за заклик до президента РФ визнати "ЛДНР". Йдеться про 351 депутата.

Крім того, ЄС запровадив санкції щодо 27 високопоставлених фізичних та юридичних осіб, які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Серед них:

члени уряду, які були залучені до прийняття незаконних рішень;

банки і бізнесмени / олігархи, що підтримують фінансово або матеріально Російські операції на територіях Донецька і Луганська або отримують від них вигоду;

старші військові офіцери, які відігравали роль у вторгненні та дестабілізаційних діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Обмежувальні заходи передбачають заморожування активів і заборону надавати кошти перерахованим фізичним і юридичним особам. Крім того, підсанкційним росіянам заборонено подорожувати до ЄС та в’їжджати з метою транзиту.

Також ЄС ввів заборону на імпорт товарів з територій "ЛНР" і "ДНР", обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з певними секторами економіки, заборону на надання туристичних послуг, а також заборону на експорт певних товарів і технологій.

Санкції ЄС також містять секторальну заборону на фінансування Росії, її уряду і Центрального банку. Йдеться про обмеження доступу Росії до ринків капіталу і фінансових послуг ЄС.

"ЄС закликає Росію скасувати визнання непідконтрольних уряду (України - УНІАН) територій Донецької та Луганської областей, виконати свої зобов’язання, дотримуватись міжнародного права та повернутися до дискусій у Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі. ЄС також закликає інші держави не слідувати незаконному рішенню Росії визнати цю проголошену незалежність. ЄС готовий швидко прийняти більш широкі політичні та економічні санкції у разі потреби та підтверджує свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві.

Путін визнав "ЛДНР"

Увечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним і Пасічником були підписані відповідні "документи".

Відразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США та Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

В той же день Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці і журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, підкреслив, що мова йде про порушення цілісності України та фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" та засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі жителів окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" в прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. Тільки за минулу добу на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували 96 обстрілів, 81 з яких із застосуванням важкого озброєння. Один військовий загинув, ще шестеро – поранені та травмовані.

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