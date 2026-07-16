Uber купить власника Glovo за €13 мільярдів: що це означає для України

Український бізнес Glovo після масштабної міжнародної угоди має перейти під контроль Uber.

Американська Uber Technologies домовилась про придбання за 13 мільярдів євро німецької компанії Delivery Hero, яка є власником сервісу доставки Glovo, йдеться в релізі компанії.

За умовами угоди про об'єднання бізнесу Uber запропонує акціонерам Delivery Hero по 41,5 євро за акцію, що відповідає оцінці компанії у 13 млрд євро. Після завершення угоди, яка очікується у другій половині 2027 року, об'єднана платформа працюватиме у 99 країнах.

У компанії зазначають, що цей крок має поєднати глобальну технологічну платформу та мережу мобільності Uber із локальними брендами Delivery Hero, її партнерською мережею та напрямом швидкої доставки товарів.

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За словами CEO Uber Дара Хосровшахі, об'єднання платформ дозволить зробити доставку доступнішою й надійнішою для мільйонів людей у найдинамічніших економіках світу, а також створити більше можливостей для продавців і кур'єрів.

Для України угода означає, що Glovo Україна, яка входить до переліку бізнесів Delivery Hero, після завершення процесу перейде під контроль Uber.

При цьому в Delivery Hero наголосили, що до закриття угоди компанії продовжать працювати незалежно одна від одної. Завершення придбання очікується у другій половині 2027 року після отримання необхідних дозволів та виконання інших умов угоди.

У межах домовленостей Uber також зобов'язалася зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні, не скорочувати персонал щонайменше до 2029 року та інвестувати 2 млрд євро у Німеччину протягом наступних п'яти років.

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