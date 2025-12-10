Запустити літаюче таксі в Лондоні можуть вже у 2028 році.

Британська Vertical Aerospace представила електричний апарат вертикального зльоту та посадки під назвою Valo. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Апарат являє собою подальший розвиток прототипу VX4, який представили у 2024 році.

Він отримав повністю перероблену аеродинаміку, зокрема, оновлену схему крила та двигунів. Відомо, що Valo може розвивати крейсерську швидкість понад 240 км/год.

Відео дня

Як кажуть у Vertical Aerospace, Valo тихіший і швидший за попередника, а його модульне компонування дозволяє збільшити місткість пасажирів з чотирьох до шести.

Передбачається, що такі апарати значно скоротять час у дорозі між аеропортами та центрами міст. При цьому вони тихіші і менше забруднюють довкілля, ніж гелікоптери.

Розробник припускає, що спочатку літаюче таксі буде послугою преміум-класу, але за мірою нарощування обсягів виробництва стане таким же доступним, як і поїздка на звичайному таксі.

Valo зможе здійснювати не лише пасажирські перевезення, а й буде використовуватися для доставки вантажів. У майбутньому апарат може отримати військові модифікації. Запустити літаюче таксі в Лондоні хочуть до кінця десятиліття.

Літальні апарати стають доступнішими

Раніше УНІАН повідомив, що гібрид літака й авто під назвою AirCar, розробкою якого займається словацька компанія Klein Vision, може вийти на ринок уже у наступному році. Передбачається, що вартість AirCar 2 становитиме до 1 мільйона доларів.

А нещодавно гендиректор Tesla Ілон Маск натякнув на те, що компанія розробляє літаючий автомобіль. За його словами, компанія близька до презентації прототипу. Маск зазначив, що таке авто хотів би купити відомий підприємець Пітер Тіль.

Вас також можуть зацікавити новини: