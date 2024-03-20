Тіло матері загиблої знайдено в озері.

Два тижні тому біля міста Хоккенгайм на півдні Німеччини на березі Рейну знайшли тіло вбитої 27-річної українки Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли. А її бабусю, 51-річну Марину Стеценко, оголосили зниклою безвісти.

Тепер, як повідомляє Bild, тіло Стеценко виявили в озері біля села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили.

Убивство українки в Німеччині - що відомо

Уранці 14 березня з'явилася інформація, що біля міста Гоккенгайм на дамбі річки Рейн знайдено тіло 27-річної біженки з української держави.

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За відомостями ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише п'ять тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних.

Підозрюваними у справі проходять 43-річна росіянка та 44-річний німець. За версією слідства, вони вбили матір і бабусю дівчинки, щоб забрати дитину собі. Злочинці заманили біженців, пообіцявши їм допомогти оформити документи в Німеччині.

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