У Німеччині жорстоко вбили 27-річну українку, тіло молодої жінки знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхайм. Тепер у справі з'явилися нові подробиці, зокрема, стали відомі мотиви злочинців.
Як пише Bild, поліції вдалося знайти 5-тижневу дочку жертви Мію. Підозрюваних у викраденні російську пару - жінку і чоловіка (43, 44 роки) - заарештували, їх доправили до виправних установ.
Мати вбитої українки також зникла безвісти. Як стверджує Bild, російська пара вбила обох жінок, щоб викрасти дитину.
За даними ЗМІ, двох жінок із дитиною востаннє бачили в ресторані. Там усі троє зустрілися з жінкою з Вальдорфа, яка запропонувала українським біженцям допомогу в оформленні німецьких документів у соціальних мережах. Однак, зазначає видання, невідомо, чи є затриманою жінка з Вальдорфа.
Вбита 27-річна Маргарита Р. родом із Харкова (Україна), приїхала в Німеччину з матір'ю зі Словаччини та мешкала в притулку для біженців у Мангеймі. Наразі поліція шукає її зниклу матір.
Убивство українки в Німеччині - що відомо
Уранці 14 березня з'явилася інформація, що біля міста Гоккенгайм на дамбі річки Рейн знайдено тіло 27-річної біженки з української держави.
За відомостями ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише п'ять тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних.