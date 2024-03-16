Повідомляється, що українку вбили двоє росіян.

У Німеччині жорстоко вбили 27-річну українку, тіло молодої жінки знайшли на дамбі річки Рейн біля міста Хоккенхайм. Тепер у справі з'явилися нові подробиці, зокрема, стали відомі мотиви злочинців.

Як пише Bild, поліції вдалося знайти 5-тижневу дочку жертви Мію. Підозрюваних у викраденні російську пару - жінку і чоловіка (43, 44 роки) - заарештували, їх доправили до виправних установ.

Мати вбитої українки також зникла безвісти. Як стверджує Bild, російська пара вбила обох жінок, щоб викрасти дитину.

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За даними ЗМІ, двох жінок із дитиною востаннє бачили в ресторані. Там усі троє зустрілися з жінкою з Вальдорфа, яка запропонувала українським біженцям допомогу в оформленні німецьких документів у соціальних мережах. Однак, зазначає видання, невідомо, чи є затриманою жінка з Вальдорфа.

Вбита 27-річна Маргарита Р. родом із Харкова (Україна), приїхала в Німеччину з матір'ю зі Словаччини та мешкала в притулку для біженців у Мангеймі. Наразі поліція шукає її зниклу матір.

Убивство українки в Німеччині - що відомо

Уранці 14 березня з'явилася інформація, що біля міста Гоккенгайм на дамбі річки Рейн знайдено тіло 27-річної біженки з української держави.

За відомостями ЗМІ, безвісти зникли новонароджена донька вбитої, якій було лише п'ять тижнів, а також її мати - 51-річна Марина Стеценко. Згодом дитину знайшли, а також затримали двох підозрюваних.

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