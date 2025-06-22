Поки увесь світ спостерігав за бомбардувальниками над Тихим океаном, ударна група тихцем летіла коротшим маршрутом через Європу.

Удар по ядерних об'єктах Ірану завдали стелс-бомбардувальники B2 Spirit, які злітали безпосередньо з території США. Це була найдовша бойова місія цих літаків за останні 25 років. Про це на брифінгу в Пентагоні розповів голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн, якого цитує CNN.

За його словами, загалом в операції США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот"" було задіяно понад 125 літаків. Однак далеко не всі вони взяли участь в атаці, більшість виконували допоміжні задачі, зокрема відволікали увагу Ірану.

Як розповвів Кейн, безпосередньо бомбардували ядерні об'єкти Ірану сім бомбардувальників-невидимок B2. Загалом вони скинули понад десяток протибункерних бомб Massive Ordnance Penetrator сукупною вагою 30 000 фунтів (13,6 тонн) на два іранські ядерні об'єкти, Фордо та Натанз. А от об'єкт в Ісфахані атакували ракети Tomahawk.

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За словами Кейна, бомбардувальники з бомбами злітали з бази в штаті Міссурі в ніч з п'ятниці на суботу. Загалом вони провели в повітрі близько 18 годин, тож це була найдовша місія B2 з часів терактів 11 вересня 2001 року.

Паралельно було проведено операцію з відволікання уваги іранців. Як розповів Кейн, частина бомбардувальників полетіли на захід в Тихий океан, що є неоптимальним маршрутом для подібної операції. Натомість друга група літаків, про яку знало мінімум людей, "тихо просунулася на схід з мінімальним зв'язком".

При цьому генерал показав схему польоту ударної групи. На ній видно, що маршрут бомбардувальників пролягав над Середземним морем, Сирією та Іраком. Таким чином, літаки загалом подолали близько 12 тисяч кілометрів, перш ніж дісталися місця бомбардування.

За словами Кейна, Іран не зробив жодного пострілу по американських літаках ні під час заходу на ціль, ні на шляху назад.

Удар США по Ірану: останні новини

Як писав УНІАН, міністр оборони США Піт Гегсет запевнив, що внаслідок американського удару ядерні амбіції Ірану було повністю знищено. Разом з тим він зауважив, що Америка не ставить собі за мету повалення іранського режиму.

Влада Ірану тим часом погрожує американцям довготривалими наслідками і разом з тим запевняє, що американці нічого не змогли розбомбити.

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