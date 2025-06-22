Ймовірно, США уразили цей об'єкт надбомбою GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, відомою як "знищувач бункерів".

Іранське державне агентство IRNA опублікувало кадри зі стовпом диму над ураженим ядерним об'єктом Фордо.

Ролик з'явився у мережі через кілька годин після того, як США завдали серії ударів по ядерних об'єктах Ірану. Центр Фордо - перлина іранської ядерної програми. Його таємно почали будувати у горі та почали використовувати у 2012 році.

Інженери передбачали, що локація надійна, адже об'єкт заховано під землею. Ізраїль не мав у розпорядженні зброї, здатної уразити Фордо. Втім, США зробили це надбомбою GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, відомою як "знищувач бункерів".

Відео дня

Голос за кадром повідомляє, що дим іде від ядерного майданчика. Місце геолоковано, як Фордо. Відео було знято на автостраді Тегеран-Ком, приблизно за 13 км на захід від об'єкта.

Високопоставлене іранське джерело повідомило Reuters, що більша частина високозбагаченого урану з Фордо "була вивезена в невідоме місце" ще до атаки США. Сам об'єкт, за словами співрозмовника, нібито не отримав значних пошкоджень.

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В ніч на 22 червня Сполучені Штати Америки атакували ядерні об'єкти Ірану, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. На основний об'єкт, Фордо, було скинуто повний боєзапас бомб.

Під час ударів по ядерній інфраструктурі Ірану Сполучені Штати Америки вперше в умовах реальних бойових дій застосували надбомбу - 13-тонну GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Американські винищувачі B-2, які завдали ударів по іранських ядерних об'єктах рано вранці в неділю, летіли без зупинок близько 37 годин зі своєї бази в Міссурі, кілька разів дозаправляючись у повітрі.

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