Позиція Штатів з цього питання залишається незмінною.

Речник Держдепу Метью Міллер прокоментував завдання Україною ударів по російських нафтопереробних заводах.

За його словами, позиція Сполучених Штатів Америки щодо українських атак по території Росії не змінювалася. "Наша позиція від початку цієї війни завжди була такою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території", - цитує представника Державного департаменту США Укрінформ.

Міллер не став відповідати на питання, чи зв'язувалася американська сторона з Києвом після нещодавнього удару по російському нафтопереробному заводу в Самарській області. Він додав, що позиція Штатів відображає їхню "тривалу поілітику" і це "чітко донесли" до України.

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Атаки на НПЗ в Росії: що відомо

Нагадаємо, останнім часом Україна постійно проводить операції з ураження російських об'єктів нафтогазової галузі. Через це російський уряд вже запровадив піврічну заборону на експорт бензину до інших країн.

В Росії повідомляли, що захистять НПЗ та інші об'єкти своїми зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцирь", однак ГУР каже, що окупанти вже намагалися це зробити.

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що США просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ, осільки це може призвести до підвищення цін на нафту. Після цього атаки на НПЗ продовжилися.

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