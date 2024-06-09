Міністр оборони зазначила, що рада розʼясненню генсека НАТО про те, що війська Альянсу в Україну не відправлять.

США, Франція та Німеччина "перетнули червону лінію", коли дозволили Україні бити по цілях на території Росії західним озброєнням. Таку думку висловила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер в інтервʼю Die Presse.

"Червону лінію перетнули. Тому я дуже рада роз’ясненню генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що НАТО не відправлятиме війська в Україну", – заявила вона.

Журналіст нагадав чиновниці, що Захід ухвалив таке рішення, оскільки Україні важко захищатися від обстрілів з території РФ. Він запитав Таннер, чи не вважає вона, що Україна має на це право.

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"Як військово нейтральній державі, не нам судити", – сказала міністр.

Удари по РФ західною зброєю

Як відомо, нещодавно низка країн дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території РФ наданою нашим військовим зброєю. Зокрема, це підтримали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Франція, Німеччина, США та інші країни.

Раніше Нідерланди також заявили, що дозволять Україні використовувати свої F-16 для нанесення ударів по цілях на території РФ.

Варто зазначити, що Україна вже використовувала західне озброєння для ударів по Росії. Сили оборони атакували обʼєкти на території Бєлгородської області РФ з HIMARS.

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