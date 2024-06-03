Кайса Оллонгрен запевнила, що "не існує обмежень у бельгійському стилі".

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен запевнила Київ, що 24 винищувачі F-16, які Нідерланди мають намір передати Україні, можуть бути використані для нанесення ударів по цілях на території Росії.

В інтерв'ю POLITICO Оллонгрен заявила, що Нідерланди не запроваджуватимуть обмежень, як це було у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо попередив Київ не атакувати на F-16 цілі в повітряному просторі Росії.

Оллонгрен запевнила, що "не існує обмежень у бельгійському стилі".

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"Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якого іншого постачання можливостей: щойно ми передаємо їх Україні, вони можуть їх використовувати. Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, а це означає, що вони використовують його для досягнення військових цілей, яких їм необхідно досягти з метою самооборони", - додала вона.

Оллонгрен піде з посади міністра оборони Нідерландів після того, як новий уряд країни буде приведений до присяги. Вона висловила сподівання, що новий уряд продовжить підтримувати НАТО та Україну.

"Я думаю, дуже важливо, щоб ми продовжували відігравати цю роль. У програмі нового уряду я побачила, що підтримка України буде продовжуватися, що новий уряд також цінує Європейський Союз, НАТО тощо", - сказала вона.

Використання F-16 для ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що поки невідомо, чи дозволять Україні бити з винищувачів F-16 по об'єктах на території Російської Федерації. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна - Північна Європа.

"Станом на сьогодні, я не знаю деталей, як ми зможемо використовувати наші майбутні винищувачі F-16. Хороший крок полягає в тому, що вони надійдуть до нас, і деякі з них у нас будуть уже цього року. Чи буде їх достатньо? Ні. Чи буде у нас їх занадто багато? Ні. Я думаю, буде не так багато, щоб мати паритет у небі з Росією", - зазначив тоді Зеленський.

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