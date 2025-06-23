Він також поділився своєю позицією щодо зміни влади в Ірані.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував удари Сполучених Штатів Америки по ядерних обʼєктах Ірану.

"Ці удари не мають жодних рамок законності, навіть якщо Франція поділяє мету не допустити набуття Іраном ядерної зброї", – заявив французький лідер під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре в Осло.

Макрон також поділився своєю позицією щодо зміни влади в Ірані:

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"Я вірю в суверенітет народів і територіальну цілісність... тому я не думаю, що ми можемо зайняти місце народу, щоб змінити його лідерів", – сказав президент Франції.

Удари США по Ірану: реакція інших країн

Вночі 22 червня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про "дуже успішну" атаку на ядерні обʼєкти Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, усі вони – знищені.

У Китаї після цієї атаки заявили, що операція підірвала довіру Пекіна до Вашингтона. Там стурбовані, що ситуація "може вийти з-під контролю".

Засудила атаку і Росія. Заява російського МЗС видалася дещо абсурдною з огляду на те, що РФ вторглася в суверенну державу і роками завдає ударів по мирних містах в Україні.

"Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН", – видали там.

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